Listen Live
Close
Entertainment

WIN YOUR TICKETS TO STOMP WARS THIS WEEKEND

The Biggest Star Studded Step Show In The Country Goes Down Next Month And You Can Win All Weekend On The Beat

Published on March 13, 2026
Comment

Share the post

Share this link via

Or copy link

THIS WEEKEND LISTEN EVERY HOUR FOR YOUR CHANCE TO WIN TICKETS TO THE BIGGEST CELEBRITY STAR STUDDED STEP SHOW IN THE COUNTRY!!!!!! STOMP WARS!!! HOSTED BY ROCK T FROM THE RICKEY SMILEY MORNING SHOW AND P SKILLZ FROM 979 THE BEAT!!!!!

LISTEN EVERY HOUR AT :20 AFTER FOR YOUR CHANCE TO WIN!!!!!!

KIRK FRANLKIN AND TONIO ARMANI WILL BE IN THE BUILDING!!!!!

  • FAMILY FRIENDLY ATMOSPHERE
  • GROUP RATES AVAILABLE
  • DIVINE 9 WILL BE IN THE HOUSE

LISTEN TO WIN !!!

SATURDAY 10AM/1PM/3PM/7PM/8PM

SUNDAY 11AM/12PM/2PM/4PM/7PM

Get Ready for a bunch of viral moments and fun for the whole family!!!!!!

YOU CAN BUY YOUR TICKETS HERE!!!

More from 97.9 The Beat

You May Also Like

SAFRICA-ECONOMY-AVIATION

White South Africans Returning Home Despite Trump's Violence Claims

Hip-Hop Wired
Former President Trump Is Arraigned On Federal Espionage Charges

MAGA Op Laura Loomer Wants To Ban Muslims From TSA

Hip-Hop Wired
BRUCE BISPING ¬• bbisping@startribune.com Minneapolis, MN., Friday, 10/15/10] (left to right) Sometimes things don't go as planned as Nicole Curtis, host of "Rehab Addict with Nicole Curtis" stripped the paint off a medicine chest and found the thick

Former HGTV Star Nicole Curtis Awkwardly Explains Her "Accidental" N-Word Usage On 'The Breakfast Club'

Hip-Hop Wired
Davido In Concert - Atlanta, GA

Papoose Sends More Shots At 50 Cent On New Diss Track

Hip-Hop Wired
Trending
69 Items
Sports  |  Nick Cottongim

68 Best NCAA March Madness Bracket Names

Comment
10 Items
Local  |  Jarrett Huff

RODEOHOUSTON Bag Policy 2026: What You Can & Can't Bring

Comment
iOne Local Sales| 1-800-Truck Wreck Spring Break Cash- kbfb | 2026-02-26
Contests  |  97.9 The Beat Staff

1-800-Truck Wreck Spring Break Cash

Comment
Celebrity  |  Jason Lee

Connecticut Cop Having ‘Anxiety Attack’ Takes Ambulance Away From Black Gunshot Victim, Man Dies

Comment
Celebrity  |  Rebecah Jacobs

If You Say So, Mane: Terrence Howard Claims He Had A 'Chance' To Date Beyoncé But Pursued 'The Other Member Of Destiny's Child' Instead

Comment

97.9 The Beat

Quick Links

Legal

Listen Live
Close