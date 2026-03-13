WIN YOUR TICKETS TO STOMP WARS THIS WEEKEND

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THIS WEEKEND LISTEN EVERY HOUR FOR YOUR CHANCE TO WIN TICKETS TO THE BIGGEST CELEBRITY STAR STUDDED STEP SHOW IN THE COUNTRY!!!!!! STOMP WARS!!! HOSTED BY ROCK T FROM THE RICKEY SMILEY MORNING SHOW AND P SKILLZ FROM 979 THE BEAT!!!!!
LISTEN EVERY HOUR AT :20 AFTER FOR YOUR CHANCE TO WIN!!!!!!
KIRK FRANLKIN AND TONIO ARMANI WILL BE IN THE BUILDING!!!!!
- FAMILY FRIENDLY ATMOSPHERE
- GROUP RATES AVAILABLE
- DIVINE 9 WILL BE IN THE HOUSE
LISTEN TO WIN !!!
SATURDAY 10AM/1PM/3PM/7PM/8PM
SUNDAY 11AM/12PM/2PM/4PM/7PM
Get Ready for a bunch of viral moments and fun for the whole family!!!!!!
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