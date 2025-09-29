Listen Live
Pop Culture

Relive The Texas State Fair Classic

Published on September 29, 2025

Share this

Share this link via

Or copy link

State Fair Classic

Source: Radio One / Radio One

 

The Texas State Fair isn’t just about funnel cakes and carnival games; it’s a moment for the community.

Football fans cheered on their HBCUs from the crowd with fashion fits repping their HBCI team of the day. We can’t forget the jumbotron moments that really take events over the top. We also have our 2 winners of the She’s Happy Hair makeover contest come party with us during the game.

This photo gallery showcases the HBCU football teams that played in this historic game, as well as the fan attire. This classic was one for the books.

TRENDING: Prairie View A&M University Defeats Grambling State University



Relive The Texas State Fair Classic  was originally published on majic945.com

1. State Fair Classic

State Fair Classic Source:Radio One

2. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

3. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

4. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

5. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

6. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

7. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

8. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

9. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

10. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

11. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

12. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

13. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

14. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

15. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

16. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

17. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

18. State Fair Classic

State Fair Classic Source:Radio One

State Fair Classic state fair classic

19. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

20. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

21. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

22. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

23. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

24. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

25. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

26. Texas State Fair Classic

Texas State Fair Classic Source:Urban One

27. State Fair Classic

State Fair Classic Source:Radio One
More from 97.9 The Beat

You May Also Like

Trump, Knauss, Epstein, & Maxwell At Mar-A-Lago

Trump Pals Revealed In Latest Epstein Files Release

Hip-Hop Wired

Heavy Is The Crown: Timeline Of The Beef Between Cardi B & Nicki Minaj

Hip-Hop Wired

Hakeem Jeffries Claps Back After Donald Trump Posts Racist AI Video, "Next Time Say It To My Face"

Hip-Hop Wired

Cardi B & Nicki Minaj Exchange Slander, X Reacts

Hip-Hop Wired
Trending
27 Items
Pop Culture

Relive The Texas State Fair Classic

iOne Local | 1800TW "$1,000 Put A Grand In Your Hand | 2025-09-25
Contests

Put A Grand In Your Hand With 1-800 Truck Wreck

Local

How to Save at the Texas State Fair: Best Discounts & Value Days

79 Items
Local

Radio One’s 13th Annual Celebrity Golf Tournament Photo Recap

Prairie View A&M University & Majic 102.1
News

Prairie View A&M University Responds to Bomb Threat

97.9 The Beat

Quick Links

Legal

Listen Live
Close