Relive The Texas State Fair Classic

The Texas State Fair isn’t just about funnel cakes and carnival games; it’s a moment for the community.
Football fans cheered on their HBCUs from the crowd with fashion fits repping their HBCI team of the day. We can’t forget the jumbotron moments that really take events over the top. We also have our 2 winners of the She’s Happy Hair makeover contest come party with us during the game.
This photo gallery showcases the HBCU football teams that played in this historic game, as well as the fan attire. This classic was one for the books.
TRENDING: Prairie View A&M University Defeats Grambling State University
