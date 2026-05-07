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MAMA AND MONEY BAGG YO WKND ON THE BEAT

Win Tickets To See Money Bagg Yo Every Hour This Mothers Day Weekend

Published on May 7, 2026
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THIS WEEKEND BE CALLER 9 TO WIN TICKETS TO SEE MONEY BAGG YO AT HEAQUARTERS FOR THE GEMINI BASH FRIDAY JUNE 19TH!!!!!!!!!! SINCE ITS MOTHERS DAY WEEKEND JUST BE CALLER 9 WHEN YOU HEAR MAMA GET ON THE RADIO AND REMIND YOU OF SOME OF MAMA’S FAMOUS QUOTES!!!!!! AT :20 AFTER THE HOUR LL WEEKEND YOU CAN FIND OUT EXACTLY WHAT TIME YOU CAN WIN!

LISTEN AT THESE TIMES TO WIN

SATURDAY – 10AM / 1PM / 3PM / 7PM

SUNDAY – 10AM / 12PM / 2PM / 4PM / 7PM

GEMINI WILL BE LIVE IN THE BUILDING PERFORORMING HIS CLASSICS!

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