MAMA AND MONEY BAGG YO WKND ON THE BEAT
THIS WEEKEND BE CALLER 9 TO WIN TICKETS TO SEE MONEY BAGG YO AT HEAQUARTERS FOR THE GEMINI BASH FRIDAY JUNE 19TH!!!!!!!!!! SINCE ITS MOTHERS DAY WEEKEND JUST BE CALLER 9 WHEN YOU HEAR MAMA GET ON THE RADIO AND REMIND YOU OF SOME OF MAMA’S FAMOUS QUOTES!!!!!! AT :20 AFTER THE HOUR LL WEEKEND YOU CAN FIND OUT EXACTLY WHAT TIME YOU CAN WIN!
LISTEN AT THESE TIMES TO WIN
SATURDAY – 10AM / 1PM / 3PM / 7PM
SUNDAY – 10AM / 12PM / 2PM / 4PM / 7PM
GEMINI WILL BE LIVE IN THE BUILDING PERFORORMING HIS CLASSICS!
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