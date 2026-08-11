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Food & Drink

Dallas Restaurant Weeks 2026: List of Participating Restaurants

DFW Restaurant Week is Aug. 10-Sept. 7 see dining deals and participating restaurants across Dallas-Fort Worth.

Published on August 11, 2026
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  • DFW Restaurant Week runs August 10 - September 7, featuring lunch, brunch, and dinner options.
  • Restaurants offer prix fixe menus at $29, $49, $59, or $99 to support Lena Hope and North Texas Food Bank.
  • Over 150 restaurants across the Dallas-Fort Worth metroplex are participating in this 30-year tradition.
Closeup of several gourmet hamburger sliders with lettuce, tomato, and other toppings, arranged on a plate with colorful flowers.
Source: World Food Championships / World Food Championships

DFW Restaurant Week is back, celebrating its 30th year. It offers great deals while supporting long-standing charity partners Lena Hope and the North Texas Food Bank. 

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Dallas Restaurant Week takes place from August 10th through September 7th. If you’re a foodie or just looking to try new restaurants at a great price, this is for you! You can enjoy a month of dining experiences that offer brunch, lunch, and dinner options across the metroplex.

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Here is an official list of restaurants participating in this year’s Dallas Restaurant Week

Rock Pepper Fire

Lunch: $29 (2 Courses)

12 Cuts Brazilian Steak

Dinner: $59 (3 Courses)

3 Eleven Kitchen & Cocktails

3-course dinner at 3Eleven for just $49

Al Biernat’s North

Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Al Biernat’s Oaklawn

Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Andreas Prime Steaks & Seafood – Allen

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Andreas Prime Steaks & Seafood – Uptown

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Apothecary Archive & Alchemy

Dinner: $59 (3 Courses)

Arthur’s Steakhouse

Dinner: $59 (3 Courses)

Asador

Dinner: $59 (3 Courses)

Astra Kitchen + Bar

Signature Experience: $99

B&B Butchers & Restaurant

Dinner: $59 (3 Courses)

Babel Mediterranean

Dinner: $59 (3 Courses)

Bacchus Kitchen + Bar

Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)

Benihana – Dallas, Las Colinas & Plano

Dinner: $49 (3 Courses)

Best Thai Signature

Lunch: $29 (2 Courses)

Billy Can Can

Dinner: $59 (3 Courses)

BISTECCA – An Italian Steakhouse

 4 course tasting menu and optional wine pairing.

Bob’s Steak & Chop House – Fort Worth

Signature Experience: $99

Bonnell’s Fine Texas Cuisine

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Brasão Brazilian Steakhouse – Irving & Plano

Lunch ($29): 2 Courses, Dinner ($49): 3 Courses (Dessert included)

Bulla Gastrobar

Dinner: $49 (3 Courses)

Buonissimo

Dinner: $59 (3 Courses)

Catch Dallas

Signature Experience: $99

CBD Provisions

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)

Centrale Italia

Dinner: $59 (3 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

Centro On The Square

Lunch: $29 (2 Courses)

Chamberlain’s Steak & Fish

Dinner: $59 (3 Courses)

Champions Social Club

Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Chet’s Dallas

 3-course dinner menu for just $49

City Works Eatery & Pour House

Lunch: $29 (2 Courses)

Corrientes 348 Argentinian Steakhouse

Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $49 (3 Courses)

CRÚ Food & Wine Bar – Fort Worth & Plano

Dinner: $59 (3 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

Culinary Dropout

Dinner: $49 (3 Courses)

Culpepper Cattle Co

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

Cut & Bourbon

Dinner: $59 (3 Courses)

Dee Lincoln Prime

Signature Experience: $99

Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse – Dallas, Fort Worth & Plano

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Del Frisco’s Grille – Fort Worth, Plano, Southlake

Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

Don Artemio Mexican Heritage

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Dos Mares

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Duchess

Dinner: $59 (3 Courses)

Dumpling Queen

Lunch: $29 (2 Courses)

EBESU – Robata & Sushi

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

El Carlos Elegante

Dinner: $59 (3 Courses)

Fachini Ristorante

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Fearing’s Restaurant

Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Ferah Tex-Med Kitchen

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)

Ferrari’s Italian Villa & Chop House

Signature Experience: $99, Dinner: $49 (3 Courses)

Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar

Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Fogo de Chão – Addison, North Irving, Plano,Uptown Dallas

Dinner: $59 (3 Courses)

Good Graces

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

Hendy’s on Henderson

Weekend Brunch: $29

Herb & Ember

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)

Higuma Ramen & Izakaya

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

House of Toro Chophouse & Patio

Signature Experience: $99

Javier’s Gourmet Mexicano

Dinner: $49 (3 Courses)

Winsome Prime

A three-course dinner for $55 

Wicked Butcher – Fort Worth & Dallas

Dinner: $59 (3 Courses)

Urban Seafood Company

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)

Truluck’s Ocean’s Finest Seafood & Crab Southlake, Plano, Dallas

three-course lunch menu for $40, a three-course dinner menu for $65, and a four-course premium dinner menu for $95 per guest.

The Social Pour Steakhouse

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

The Melting Pot 

Dinner: $49 (3 Courses)

The Oceanaire Seafood Room

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)

Texas de Brazil

Dinner: $59 (3 Courses)

STK Steakhouse

A three-course dinner for $49

Saint Ann Restaurant

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)

Ra Sushi

Dinner: $49 (3 Courses)

Perry’s Steakhouse & Grille 

Signature Experience: $99

Pappas Bros. Steakhouse

Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)

Ocean Prime

Dinner: $59 (3 Courses)

Nick & Sam’s Steakhouse

Dinner: $59 (3 Courses)

Moxies

Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)

Monarch

Signature Experience: $99

Maison Chiniose

Dinner: $49 (3 Courses)

Léonie

Dinner: $59 (3 Courses)

Kona Grill

3 courses, $39, and a glass of wine or bubbles

Knife Steakhouse

Lunch: $29 (2 Courses)

Kirby’s Prime Steakhouse

Dinner: $59 (3 Courses)

Herb & Ember

 Two-Course Lunch | $29, Three-Course Dinner | $59

Kinzo

$29 2-course lunches , $49 3-course dinners, $99 signature experiences

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