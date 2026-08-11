Dallas Restaurant Weeks 2026: List of Participating Restaurants
- DFW Restaurant Week runs August 10 - September 7, featuring lunch, brunch, and dinner options.
- Restaurants offer prix fixe menus at $29, $49, $59, or $99 to support Lena Hope and North Texas Food Bank.
- Over 150 restaurants across the Dallas-Fort Worth metroplex are participating in this 30-year tradition.
DFW Restaurant Week is back, celebrating its 30th year. It offers great deals while supporting long-standing charity partners Lena Hope and the North Texas Food Bank.
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Dallas Restaurant Week takes place from August 10th through September 7th. If you’re a foodie or just looking to try new restaurants at a great price, this is for you! You can enjoy a month of dining experiences that offer brunch, lunch, and dinner options across the metroplex.
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Here is an official list of restaurants participating in this year’s Dallas Restaurant Week
Rock Pepper Fire
Lunch: $29 (2 Courses)
12 Cuts Brazilian Steak
Dinner: $59 (3 Courses)
3 Eleven Kitchen & Cocktails
3-course dinner at 3Eleven for just $49
Al Biernat’s North
Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Al Biernat’s Oaklawn
Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Andreas Prime Steaks & Seafood – Allen
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Andreas Prime Steaks & Seafood – Uptown
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Apothecary Archive & Alchemy
Dinner: $59 (3 Courses)
Arthur’s Steakhouse
Dinner: $59 (3 Courses)
Asador
Dinner: $59 (3 Courses)
Astra Kitchen + Bar
Signature Experience: $99
B&B Butchers & Restaurant
Dinner: $59 (3 Courses)
Babel Mediterranean
Dinner: $59 (3 Courses)
Bacchus Kitchen + Bar
Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)
Benihana – Dallas, Las Colinas & Plano
Dinner: $49 (3 Courses)
Best Thai Signature
Lunch: $29 (2 Courses)
Billy Can Can
Dinner: $59 (3 Courses)
BISTECCA – An Italian Steakhouse
4 course tasting menu and optional wine pairing.
Bob’s Steak & Chop House – Fort Worth
Signature Experience: $99
Bonnell’s Fine Texas Cuisine
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Brasão Brazilian Steakhouse – Irving & Plano
Lunch ($29): 2 Courses, Dinner ($49): 3 Courses (Dessert included)
Bulla Gastrobar
Dinner: $49 (3 Courses)
Buonissimo
Dinner: $59 (3 Courses)
Catch Dallas
Signature Experience: $99
CBD Provisions
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)
Centrale Italia
Dinner: $59 (3 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
Centro On The Square
Lunch: $29 (2 Courses)
Chamberlain’s Steak & Fish
Dinner: $59 (3 Courses)
Champions Social Club
Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Chet’s Dallas
3-course dinner menu for just $49
City Works Eatery & Pour House
Lunch: $29 (2 Courses)
Corrientes 348 Argentinian Steakhouse
Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $49 (3 Courses)
CRÚ Food & Wine Bar – Fort Worth & Plano
Dinner: $59 (3 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
Culinary Dropout
Dinner: $49 (3 Courses)
Culpepper Cattle Co
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
Cut & Bourbon
Dinner: $59 (3 Courses)
Dee Lincoln Prime
Signature Experience: $99
Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse – Dallas, Fort Worth & Plano
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Del Frisco’s Grille – Fort Worth, Plano, Southlake
Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
Don Artemio Mexican Heritage
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Dos Mares
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Duchess
Dinner: $59 (3 Courses)
Dumpling Queen
Lunch: $29 (2 Courses)
EBESU – Robata & Sushi
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
El Carlos Elegante
Dinner: $59 (3 Courses)
Fachini Ristorante
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Fearing’s Restaurant
Weekend Brunch: $29, Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Ferah Tex-Med Kitchen
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)
Ferrari’s Italian Villa & Chop House
Signature Experience: $99, Dinner: $49 (3 Courses)
Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar
Lunch: $29 (2 Courses), Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Fogo de Chão – Addison, North Irving, Plano,Uptown Dallas
Dinner: $59 (3 Courses)
Good Graces
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
Hendy’s on Henderson
Weekend Brunch: $29
Herb & Ember
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)
Higuma Ramen & Izakaya
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
House of Toro Chophouse & Patio
Signature Experience: $99
Javier’s Gourmet Mexicano
Dinner: $49 (3 Courses)
Winsome Prime
A three-course dinner for $55
Wicked Butcher – Fort Worth & Dallas
Dinner: $59 (3 Courses)
Urban Seafood Company
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)
Truluck’s Ocean’s Finest Seafood & Crab – Southlake, Plano, Dallas
three-course lunch menu for $40, a three-course dinner menu for $65, and a four-course premium dinner menu for $95 per guest.
The Social Pour Steakhouse
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
The Melting Pot
Dinner: $49 (3 Courses)
The Oceanaire Seafood Room
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $49 (3 Courses)
Texas de Brazil
Dinner: $59 (3 Courses)
STK Steakhouse
A three-course dinner for $49
Saint Ann Restaurant
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)
Ra Sushi
Dinner: $49 (3 Courses)
Perry’s Steakhouse & Grille
Signature Experience: $99
Pappas Bros. Steakhouse
Signature Experience: $99, Dinner: $59 (3 Courses)
Ocean Prime
Dinner: $59 (3 Courses)
Nick & Sam’s Steakhouse
Dinner: $59 (3 Courses)
Moxies
Lunch: $29 (2 Courses), Dinner: $59 (3 Courses)
Monarch
Signature Experience: $99
Maison Chiniose
Dinner: $49 (3 Courses)
Léonie
Dinner: $59 (3 Courses)
Kona Grill
3 courses, $39, and a glass of wine or bubbles
Knife Steakhouse
Lunch: $29 (2 Courses)
Kirby’s Prime Steakhouse
Dinner: $59 (3 Courses)
Herb & Ember
Two-Course Lunch | $29, Three-Course Dinner | $59
Kinzo
$29 2-course lunches , $49 3-course dinners, $99 signature experiences