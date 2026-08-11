Dallas Restaurant Weeks 2026: List of Participating Restaurants

Source: World Food Championships / World Food Championships

DFW Restaurant Week is back, celebrating its 30th year. It offers great deals while supporting long-standing charity partners Lena Hope and the North Texas Food Bank.

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Dallas Restaurant Week takes place from August 10th through September 7th. If you’re a foodie or just looking to try new restaurants at a great price, this is for you! You can enjoy a month of dining experiences that offer brunch, lunch, and dinner options across the metroplex.

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Here is an official list of restaurants participating in this year’s Dallas Restaurant Week