Turkey Drives And Holiday Events Across DFW
Nov. 18th – Hogg New Tech Center Career Day
Nov. 20th – H.I Holland Elementary Career Day
Nov. 20th – IDK Foundation Food Collection
Nov. 22nd – True Love Sanctuary Turkey Giveaway
Nov. 22nd – Harmony Food Drive (Mega Churches Food Event – Concord, Friendship West, Antioch, OCBF at the Shops At Red Bird)
Nov 25th – Toxik Boys Friendsgiving
Nov. 27th – Operation Turkey Feed The Less Fortunate
Dec. 1st – Kipp Oak Cliff Academy Homecoming
Dec 18th – Toxik Boys Toy Drive Concert
More details to come
More from 97.9 The Beat