Turkey Drives And Holiday Events Across DFW

Discover the top turkey drives, food collections, and community giveback events happening across the DFW area

Published on November 13, 2025

Thanksgiving Turkey
Source: aforkstale.com / aforkstale.com

Nov. 18th – Hogg New Tech Center Career Day

Nov. 20th – H.I Holland Elementary Career Day

Nov. 20th – IDK Foundation Food Collection

Nov. 22nd – True Love Sanctuary Turkey Giveaway

Nov. 22nd – Harmony Food Drive (Mega Churches Food Event – Concord, Friendship West, Antioch, OCBF at the Shops At Red Bird)

Nov 25th – Toxik Boys Friendsgiving

Nov. 27th – Operation Turkey Feed The Less Fortunate

Dec. 1st – Kipp Oak Cliff Academy Homecoming

Dec 18th – Toxik Boys Toy Drive Concert

More details to come

