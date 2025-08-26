Listen Live
Sports

Tennessee Titans 53-Man Roster: Who's In & Who's Out?

Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?

Published on August 26, 2025

Share the post

Share this link via

Or copy link

NFL: AUG 15 Preseason Titans at Falcons
Source: A detailed view of a Tennessee Titans helmet during the NFL preseason game between the Tennessee Titans and the Atlanta Falcons on August 15th, 2025 at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, GA. (Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images)

On Tuesday at 3 p.m. CST, the NFL’s deadline for teams to make their final roster cuts passed. All 32 teams have whittled their preseason rosters down to 53 players. So who made the Tennessee Titans’ final 53-man roster, and who’s out?

TRENDING: Hottest NFL Players In 2025

Who’s Out?

  • Brian Asamoah (LB)
  • Joshua Bledsoe (DB)
  • Josiah Bronson (DT)
  • Kendell Brooks (S)
  • Amari Burney (LB)
  • Drake Dabney (TE)
  • Jaylen Duncan (OT)
  • Desmond Evans (DE/OLB)
  • Ali Gaye (LB)
  • Joe Gaziano (DE)
  • Arlington Hambright (OL)
  • Jermari Harris (DB)
  • Cam Horsley (DT)
  • Jha’Quan Jackson (WR)
  • Brenden Jaimes (OL)
  • Jermar Jefferson (RB)
  • Jalen Kimber (DB)
  • Mason Kinsey (WR)
  • Matt Landers (WR)
  • Clarence Lewis (DB)
  • Blake Lynch (LB)
  • Jordan Mims (RB)
  • Sam Mustipher (OL)
  • Thomas Odukoya (TE)
  • Amani Oruwariye (CB)
  • James Proche (WR)
  • Isaiah Raikes (DT)
  • Xavier Restrepo (WR)
  • Davion Ross (DB)
  • Andrew Rupcich (OL)
  • T.J. Sheffield (WR)
  • Trevor Siemian (QB)
  • T.J. Smith (DT)
  • Carlos Watkins (DL)
  • Josh Whyle (TE)
  • Julius Wood (DB)

Related Stories

It’s worth noting running back Tyjae Spears, who suffered a high ankle sprain earlier this month, has been placed on IR (injury reserve), meaning he will miss the first four games of the season.

Who’s In?

Quarterbacks

  • Brandon Allen
  • Cam Ward

Running Backs

  • Julius Chestnut
  • Kalel Mullings
  • Tony Pollard

Wide Receivers

  • Elic Ayomanor
  • Chimere Dike
  • Van Jefferson
  • Tyler Lockett
  • Bryce Oliver
  • Calvin Ridley

Tight Ends

  • Gunnar Helm
  • David Martin-Robinson
  • Chig Okonkwo

Offensive Linemen

  • Brandon Crenshaw-Disckson
  • Lloyd Cushenberry III
  • Blake Hance
  • JC Latham
  • Corey Levin
  • Dan Moore Jr.
  • John Ojukwo
  • Peter Skoronski
  • Jackson Slater
  • Olisaemeka Udoh
  • Kevin Zeitler

Defensive Linemen

  • Timmy Horne
  • Sebastian Joseph-Day
  • James Lynch
  • Jeffery Simmons
  • T’Vondre Sweat

Linebackers

  • Cody Barton
  • Cedric Gray
  • Jaylen Harrell
  • Curtis Jacobs
  • Dre’Mont Jones
  • Arden Key
  • Oluwafemi Oladejo
  • Jihad Ward
  • James Williams Sr.

Cornerbacks

  • Darrell Baker Jr.
  • Jarvis Brownlee Jr.
  • Marcus Harris
  • Gabe Jeudy-Lally
  • Roger McCreary
  • L’Jarius Sneed

Safeties

  • Mike Brown
  • Quandre Diggs
  • Amani Hooker
  • Kevin Winston Jr.
  • Xavier Woods

Special Teams

  • Morgan Cox (LS)
  • Johnny Hekker (P)
  • Joey Slye (K)

The post Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out? appeared first on The Eagle 106.9/107.5.

SEE ALSO

Tennessee Titans 53-Man Roster: Who’s In & Who’s Out?  was originally published on houstonseagle.com

More from 97.9 The Beat
Trending
Washington Commanders v Dallas Cowboys
DFW

Cowboys vs. Eagles 2025 Season Opener

Charleston In Mourning After 9 Killed In Church Massacre
DFW

Denton High School Mourns Loss of Senior Athlete

Nickelodeon Kids' Choice Sports Awards 2015 - Arrivals
Entertainment

Teyana Taylor Brings Love & Vibes to Dallas Album Signing

News

Aurora Police Officer Fatally Shoots Black Man Who Allegedly Tossed His Gun During Traffic Stop

Night Police Sirens
News

Plano Man Gets 50-Year for Killing Mother While High on Meth

97.9 The Beat

Quick Links

Legal

Listen Live
Close