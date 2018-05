Social Media Is Still Mourning Houston, TX Rapper Big T

WHAT A DAY😳😒😒😒MY BIG BRO @bigtee.tp95 AKA #BIGT #THEMILLIONDOLLARHOOKMAN JUST PASSED AWAYπŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸŽΌπŸŽΆπŸ€πŸš€ DIS SHIT CRAZY MAN… DIS DA 3RD PERSON I LOST WITHIN THE LAST 7 DAYSπŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ€MAN BIG T ALWAYS CAME THRU 4 ME AND SUNG HOOKS 4 ME!! MAN WE WAS ABOUT TO START ON OUR #LILFLIPANDBIGT ALBUMπŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ€˜πŸΎπŸš€ MAN IM GO MISS U BRO. ME U AND @bigshasta713 WAS ABOUT 2 DO ANOTHER #3HEADEDMONSTER MIXTAPE…. I APPRECIATE U SINGING ON 8 SONGS ON MY #kinglifeπŸ‘‘πŸ’Ž ALBUM AND SINGING 🎀 ON ALL MY OTHER ALBUMS AS WELL…. WE GO MISS U BRO…. GLAD WE GOT 2 PERFORM #INTHEHOUSE 2GETHER FOR DA LAST TIME IN #BEAUMONT & IN #WACO πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ€πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ™πŸ½πŸ’―πŸš€πŸš€πŸš€πŸŽΌπŸŽΆπŸ˜’πŸ˜’πŸ˜’MAN IM NOT GO BE ABLE TO SLEEP 4 A FEW DAYS!!! #RIPBIGTπŸ™πŸ½ MR #WANNABEABALLER

A post shared by Flip Gate$ (@lilflip713) on May 7, 2018 at 3:36am PDT