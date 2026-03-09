Listen Live
Close
Sports

List Of NFL’s Top 2026 Free Agents

Published on March 9, 2026
Comment

Share the post

Share this link via

Or copy link

Indianapolis Colts v Cincinnati Bengals
Source: Dylan Buell / Getty

INDIANAPOLISLet the madness begin.

NFL free agency week is here.

Officially, free agency will begin on Wednesday, March 11. But the legal tampering period starting on Monday always brings early action.

Here are some of the top remaining free agents in 2026 (a list we will update throughout free agency):

Quarterback

-Daniel Jones

-Marcus Mariota (Commanders)

-Gardner Minshew (Cardinals)

-Kyler Murray

-Aaron Rodgers

-Geno Smith

-Tua Tagovailoa

-Malik Willis (Dolphins)

Running Back

-Tyler Allgeier (Cardinals)

-Rico Dowdle (Steelers)

-Travis Etienne (Saints)

-Kenneth Gainwell (Bucs)

-Kenneth Walker III (Chiefs)

-Rachaad White

Wide Receiver

-Romeo Doubs

-Mike Evans (49ers)

-Jauan Jennings

-Jalen Nailor

-Alec Pierce (Colts)

-Wan’Dale Robinson (Titans)

-Curtis Samuel

-Deebo Samuel

-Rashid Shaheed (Seahawks)

Tight End

-Dallas Goedert

-Charlie Kolar (Chargers)

-Isaiah Likely (Giants)

-David Njoku

-Chigoziem Okonkwo

-Cade Otton (Buccaneers)

-Darren Waller

Offensive Line

-Taylor Decker

-David Edwards (Saints)

-Jermaine Eluemunor (Giants)

Zion Johnson (Browns)

-Braxton Jones

-Tyler Linderbaum (Raiders)

-Cade Mays (Panthers)

-Jamaree Salyer

-Isaac Seumalo (Cardinals)

-John Simpson (Ravens)

-Braden Smith

-Wyatt Teller

-Aljiah Vera-Tucker (Patriots)

-Rasheed Walker

-Kevin Zeitler

Defensive Line

-Joey Bosa

-K’Lavon Chasisson

-Bradley Chubb

-Arnold Ebiketie

-Kingsley Enagbare (Jets)

-A.J. Epenesa

John Franklin-Myers (Titans)

-Logan Hall

-Trey Hendrickson

-Dre’Mont Jones (Patriots)

-Cameron Jordan

-Malcolm Koonce (Raiders)

-Boye Mafe (Bengals)

-Al-Quadin Muhammad

-Odafe Oweh (Commanders)

-David Onyemata (Jets)

-Joseph Ossai (Jets)

-Kwity Paye (Raiders)

-Jaelan Phillips (Panthers)

-D.J. Reader

-Hasson Reddick

Khyiris Tonga (Chiefs)

Linebacker

-Devin Bush (Bears)

-Leo Chenal

-Demario Davis (Jets)

-Nakobe Dean (Raiders)

Tremaine Edmunds (Giants)

-Kaden Elliss

-Christian Harris (Texans)

-Devin Lloyd (Panthers)

-Alex Singleton (Broncos)

-Justin Strnad

-Quay Walker (Raiders)

-Quincy Williams (Broncos)

-Eric Wilson

Cornerback

-Jamel Dean

-Trevon Diggs

-Cordale Flott

-Dane Jackson

-Joshua Jobe

-Kader Kohou

-Greg Newsome II (Giants)

-Eric Stokes (Raiders)

-Alontae Taylor (Titans)

-Jaylen Watson (Rams)

-Tariq Woolen

-Nashon Wright

Safety

-Reed Blankenship

-Jaquan Brisker

-Coby Bryant (Bears)

-Kevin Byard

-Bryan Cook (Bengals)

-Nick Cross

-Alohi Gilman (Chiefs)

-Taylor Rapp

-Jalen Thompson (Cowboys)

List Of NFL’s Top 2026 Free Agents was originally published on 1075thefan.com

More from 97.9 The Beat

You May Also Like

Dignified Transfer Held For 6 Soldiers Killed In Operation Epic Fury

Not So Dignified: Donald Trump Dragged For Wearing His Tacky USA Hat During Ceremony Honoring Six Fallen Soldiers

Hip-Hop Wired

Trump White House Uses 'Grand Theft Auto: San Andreas' & 'Pokémon Pokopia' Memes To Push Iran War Propaganda & Terrible Policies

Hip-Hop Wired
Jon Favreau & Terrence Howard Celebrate "Iron Man" At Macy's

Terrence Howard Revisits Fumbling The Marvel Studios Bag

Hip-Hop Wired
Project Helix

Microsoft Confirms It's Next Xbox Console, Project Helix, Here's What We Know

Hip-Hop Wired
Trending
10 Items
Local  |  Jarrett Huff

RODEOHOUSTON Bag Policy 2026: What You Can & Can't Bring

Comment
Miami Dolphins v Los Angeles Rams
27 Items
Evergreen Content  |  97.9 The Beat Staff

Which Famous Rappers Are Crips? (PHOTO GALLERY)

Comment
Celebrity  |  Rebecah Jacobs

Cardi B's Split From Stefon Diggs Wasn't 'The First Time' They Called It Quits, Rapper Reportedly Ended Things Before The Super Bowl

Comment
20:30
Entertainment  |  imjeremiahjones

Rico Love: From Usher’s Rapper to R&B Hitmaker

Comment
Entertainment  |  imjeremiahjones

Spike Lee Reflects on 38 Years of School Daze

Comment

97.9 The Beat

Quick Links

Legal

Listen Live
Close