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Rockstar: DaBaby Leads The 2020 BET Hip-Hop Awards With 12 Nominations

Living a real rockstar life.

DaBaby

Source: SMG John Paul Jones Arena / SMG John Paul Jones Arena

Even though 2020 has been a total mess it has been the standout year for DaBaby. He is the man to beat at this year’s BET Hip-Hop Awards.

As spotted on Bossip the Charlotte, North Carolina native has the opportunity to make some history at the upcoming ceremony. He is nominated for a total of 12 awards. The nods include some very high profile ones including “Best Hip-Hop Video”, “Best Collaboration”, “Best Live Performer”, “Song Of The Year”, “Lyricist Of The Year” and also “Artist Of The Year”. He also is the first artist ever to have two different albums to get nominated since both Blame It On Baby and KIRK made heavy waves this calendar. He took to the social media for a light flex saying “12 of em 🤷🏾‍♂️”.

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12 of em 🤷🏾‍♂️

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You can see the entire nomination list below:

BEST HIP HOP VIDEO

DABABY BOP

DABABY FEAT. RODDY RICCH ROCKSTAR

DRAKE TOOSIE SLIDE

FUTURE FEAT. DRAKE LIFE IS GOOD

LIL BABY THE BIGGER PICTURE

RODDY RICCH THE BOX

BEST COLLABORATION

DABABY FEAT. RODDY RICCH ROCKSTAR

FUTURE FEAT. DRAKE LIFE IS GOOD

JACK HARLOW FEAT. TORY LANEZ, DABABY & LIL WAYNE WHAT’S POPPIN (REMIX)

MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ SAVAGE (REMIX)

MEGAN THEE STALLION FEAT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN HOT GIRL SUMMER

MUSTARD FEAT. RODDY RICCH BALLIN’

BEST DUO OR GROUP

CHRIS BROWN AND YOUNG THUG

CITY GIRLS

EARTHGANG

JACKBOYS

MIGOS

RUN THE JEWELS

BEST LIVE PERFORMER

BIG SEAN

DABABY

DRAKE

MEGAN THEE STALLION

RODDY RICCH

TRAVIS SCOTT

LYRICIST OF THE YEAR

BIG SEAN

DABABY

DRAKE

J. COLE

MEGAN THEE STALLION

RAPSODY

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

CACTUS JACK & WHITE TRASH TYLER

COLE BENNETT

COLIN TILLEY

DAVE MEYERS

DIRECTOR X

TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR

DJ OF THE YEAR

CHASE B

D-NICE

DJ DRAMA

DJ ENVY

DJ KHALED

MUSTARD

PRODUCER OF THE YEAR

9TH WONDER

DJ KHALED

HIT-BOY

JETSONMADE

MIKE WILL MADE-IT

MUSTARD

HIP HOP ARTIST OF THE YEAR

DABABY

DRAKE

FUTURE

LIL BABY

MEGAN THEE STALLION

RODDY RICCH

SONG OF THE YEAR

BOP – Produced By JetsonMade & Starboy (DABABY)

LIFE IS GOOD – Produced by Ambezza, D. Hill & OZ (FUTURE FEAT. DRAKE)

ROCKSTAR – Produced by SethInTheKitchen (DABABY FEAT. RODDY RICCH)

SAVAGE (REMIX) – Produced by J. White Did It (MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ)

THE BOX – Produced by 30 Roc & DatBoiSqueeze (RODDY RICCH)

TOOSIE SLIDE – Produced by OZ (DRAKE)

HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

DABABY – BLAME IT ON BABY

DABABY – KIRK

FUTURE – HIGH OFF LIFE

LIL BABY – MY TURN

MEGAN THEE STALLION – SUGA

RODDY RICCH – PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL

BEST NEW HIP HOP ARTIST

FLO MILLI

JACK HARLOW

MULATTO

NLE CHOPPA

POP SMOKE

ROD WAVE

HUSTLER OF THE YEAR

CARDI B

DJ KHALED

JAY-Z

MEGAN THEE STALLION

RICK ROSS

TRAVIS SCOTT

BEST HIP HOP PLATFORM

COMPLEX

HIPHOPDX

HOTNEWHIPHOP

THE BREAKFAST CLUB

THE JOE BUDDEN PODCAST

THE SHADE ROOM

XXL

SWEET 16: BEST FEATURED VERSE

BEYONCÉ SAVAGE (REMIX) (MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ)

BIA BEST ON EARTH (RUSS FEAT. BIA)

CARDI B WRITING ON THE WALL (FRENCH MONTANA FEAT. POST MALONE, CARDI B & RVSSIAN)

FUTURE ROSES (REMIX) (SAINT JHN FEAT. FUTURE)

RODDY RICCH ROCKSTAR (DABABY FEAT. RODDY RICCH)

TRAVIS SCOTT HOT (REMIX) (YOUNG THUG FEAT. GUNNA & TRAVIS SCOTT)

IMPACT TRACK

ANDERSON .PAAK & JAY ROCK LOCKDOWN

DABABY FEAT. RODDY RICCH ROCKSTAR (BLM REMIX)

J. COLE SNOW ON THA BLUFF

LIL BABY THE BIGGER PICTURE

RAPSODY FEAT. PJ MORTON AFENI

WALE FEAT. KELLY PRICE SUE ME

BEST INTERNATIONAL FLOW

DJONGA (BRAZIL)

KAARIS (FRANCE)

KHALIGRAPH JONES (KENYA)

MERYL (FRANCE)

MS BANKS (UK)

NASTY C (SOUTH AFRICA)

STORMZY (UK)

Photo: Kevin Rawls

Rockstar: DaBaby Leads The 2020 BET Hip-Hop Awards With 12 Nominations  was originally published on hiphopwired.com

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