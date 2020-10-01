Rockstar: DaBaby Leads The 2020 BET Hip-Hop Awards With 12 Nominations

Even though 2020 has been a total mess it has been the standout year for DaBaby. He is the man to beat at this year’s BET Hip-Hop Awards.
As spotted on Bossip the Charlotte, North Carolina native has the opportunity to make some history at the upcoming ceremony. He is nominated for a total of 12 awards. The nods include some very high profile ones including “Best Hip-Hop Video”, “Best Collaboration”, “Best Live Performer”, “Song Of The Year”, “Lyricist Of The Year” and also “Artist Of The Year”. He also is the first artist ever to have two different albums to get nominated since both Blame It On Baby and KIRK made heavy waves this calendar. He took to the social media for a light flex saying “12 of em ”.
You can see the entire nomination list below:
BEST HIP HOP VIDEO
DABABY BOP
DABABY FEAT. RODDY RICCH ROCKSTAR
DRAKE TOOSIE SLIDE
FUTURE FEAT. DRAKE LIFE IS GOOD
LIL BABY THE BIGGER PICTURE
RODDY RICCH THE BOX
BEST COLLABORATION
DABABY FEAT. RODDY RICCH ROCKSTAR
FUTURE FEAT. DRAKE LIFE IS GOOD
JACK HARLOW FEAT. TORY LANEZ, DABABY & LIL WAYNE WHAT’S POPPIN (REMIX)
MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ SAVAGE (REMIX)
MEGAN THEE STALLION FEAT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN HOT GIRL SUMMER
MUSTARD FEAT. RODDY RICCH BALLIN’
BEST DUO OR GROUP
CHRIS BROWN AND YOUNG THUG
CITY GIRLS
EARTHGANG
JACKBOYS
MIGOS
RUN THE JEWELS
BEST LIVE PERFORMER
BIG SEAN
DABABY
DRAKE
MEGAN THEE STALLION
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
LYRICIST OF THE YEAR
BIG SEAN
DABABY
DRAKE
J. COLE
MEGAN THEE STALLION
RAPSODY
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
CACTUS JACK & WHITE TRASH TYLER
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR
DJ OF THE YEAR
CHASE B
D-NICE
DJ DRAMA
DJ ENVY
DJ KHALED
MUSTARD
PRODUCER OF THE YEAR
9TH WONDER
DJ KHALED
HIT-BOY
JETSONMADE
MIKE WILL MADE-IT
MUSTARD
HIP HOP ARTIST OF THE YEAR
DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
MEGAN THEE STALLION
RODDY RICCH
SONG OF THE YEAR
BOP – Produced By JetsonMade & Starboy (DABABY)
LIFE IS GOOD – Produced by Ambezza, D. Hill & OZ (FUTURE FEAT. DRAKE)
ROCKSTAR – Produced by SethInTheKitchen (DABABY FEAT. RODDY RICCH)
SAVAGE (REMIX) – Produced by J. White Did It (MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ)
THE BOX – Produced by 30 Roc & DatBoiSqueeze (RODDY RICCH)
TOOSIE SLIDE – Produced by OZ (DRAKE)
HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
DABABY – BLAME IT ON BABY
DABABY – KIRK
FUTURE – HIGH OFF LIFE
LIL BABY – MY TURN
MEGAN THEE STALLION – SUGA
RODDY RICCH – PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL
BEST NEW HIP HOP ARTIST
FLO MILLI
JACK HARLOW
MULATTO
NLE CHOPPA
POP SMOKE
ROD WAVE
HUSTLER OF THE YEAR
CARDI B
DJ KHALED
JAY-Z
MEGAN THEE STALLION
RICK ROSS
TRAVIS SCOTT
BEST HIP HOP PLATFORM
COMPLEX
HIPHOPDX
HOTNEWHIPHOP
THE BREAKFAST CLUB
THE JOE BUDDEN PODCAST
THE SHADE ROOM
XXL
SWEET 16: BEST FEATURED VERSE
BEYONCÉ SAVAGE (REMIX) (MEGAN THEE STALLION FEAT. BEYONCÉ)
BIA BEST ON EARTH (RUSS FEAT. BIA)
CARDI B WRITING ON THE WALL (FRENCH MONTANA FEAT. POST MALONE, CARDI B & RVSSIAN)
FUTURE ROSES (REMIX) (SAINT JHN FEAT. FUTURE)
RODDY RICCH ROCKSTAR (DABABY FEAT. RODDY RICCH)
TRAVIS SCOTT HOT (REMIX) (YOUNG THUG FEAT. GUNNA & TRAVIS SCOTT)
IMPACT TRACK
ANDERSON .PAAK & JAY ROCK LOCKDOWN
DABABY FEAT. RODDY RICCH ROCKSTAR (BLM REMIX)
J. COLE SNOW ON THA BLUFF
LIL BABY THE BIGGER PICTURE
RAPSODY FEAT. PJ MORTON AFENI
WALE FEAT. KELLY PRICE SUE ME
BEST INTERNATIONAL FLOW
DJONGA (BRAZIL)
KAARIS (FRANCE)
KHALIGRAPH JONES (KENYA)
MERYL (FRANCE)
MS BANKS (UK)
NASTY C (SOUTH AFRICA)
STORMZY (UK)
Photo: Kevin Rawls
Rockstar: DaBaby Leads The 2020 BET Hip-Hop Awards With 12 Nominations was originally published on hiphopwired.com