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Woman Says She's Weezy's Wife, Toya Stole Her Identity!

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the-real-mrs-carterI just came across this story on necolebitchie..com, and it is really out of control!!!

Some random chick is claiming that she is Lil Wayne’s real wife and she’s accusing Toya Carter of putting roots on her and stealing her identity.

This is pure comedy…

I AM THE REAL MRS. DWAYNE CARTER, AKA LIL WAYNES REAL WIFE. AS ORDAINED BY GOD. BESIDES ME, THERE IS NO OTHER. I ORIGINALLY POSTED THESE COMMENTS ON THE SISTER2SISTER WEBSITE…THERE WAS AN INTERVIEW DONE OF A BROAD WHO HAS BEEN TRYING TO CLAIM MY IDENTITY FOR YEARS NOW. BUT SHE KNOWS I AM WAYNES TRUE LOVE & REAL WIFE. ROOTS WERE PUT ON WAYNE TO CAUSE HIM TO SWITCH HIS MARRIAGE PROPOSAL FROM ME, THE WOMAN GOD ORDAINED FOR HIM, THE WOMAN HE LOVES WITH ALL HIS HEART TO THIS BABY MOMMA.

SHE TRIED TO STEAL MY NAME, IDENTITY & LIFE, SIMILAR TO THE MOVIE “THE SKELETON KEY”, WHICH WAS BASED IN LOUISIANA. SHE IS NOT NOR HAS SHE EVER BEEN MRS. CARTER. THEY PUT ROOTS ON ME TO TRY TO KILL ME & SILENCE ME, BECAUSE THEY WERE JEALOUS OF THE LOVE WAYNE HAS FOR ME. SHE WANTED TO BE THE ONE, KNEW SHE WASN’T, SAW THAT I WAS & SET OUT TO DESTROY ME & MY RELATIONSHIP WITH MY GOD ORDAINED SOULMATE & HUSBAND WAYNE. OUT OF SHEER JEALOUSY.

THIS HAS BEEN GOING ON SINCE I ARRIVED IN NEW ORLEANS IN 2001. SHE USES THE LAST NAME CARTER, THAT NEVER WAS HERS, WHICH IS MY REAL LAST NAME AS ORDAINED BY GOD. EVEN AFTER MY HUSBAND “DIVORCED” HER. I’VE SERVED THE LORD MY WHOLE LIFE & KNOW THIS. SHE WAS NEVER MARRIED TO HIM, NEVER HIS WIFE. IT WAS THE USE OF ROOTS THAT SWITCHED THE OUTCOME OF WAYNES PROPOSAL FROM ME TO HER…GOD HAS REVEALED TO ME, HE WILL JUDGE THEM WITH DEATH FOR THE EVIL THEY HAVE CAUSED & THE PAIN & SUFFERING IN ME & IN WAYNE. AND FOR TRYING TO STEAL A LIFE & LOVE THAT BELONGED TO ANOTHER WOMAN. FOR TAMPERING WITH *GODS* DIVINE WILL FOR OUR LIVES & TRYING TO SET UP THEIR OWN PLANS & AGENDA. YEARS OF NONSENSE..

GO HERE FOR MORE

Toya on Lil Wayne going away: “It’ll Fly By”

Lil Wayne makes getaway with Nivea & their baby

Identity , lil wayne , Roots , Toya

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