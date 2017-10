Doing it my way .. all bad, no cocky . . . My motha has done it again 🙌🏽 @iamaishafrancis I’m just saying she’s the best! It’s all about control and body movement. 😏 I love you! #aishafrancischoreography #aishafrancis #mariahjasmine #jaquees #BED @jacquees

A post shared by Mariah Jasmine (@rilahhh_) on Oct 4, 2017 at 5:17pm PDT