Listen Live
Close
National

Minimum Wage For Every U.S. State (Highest to Lowest)

The differences can mean thousands of dollars a year in take-home pay for full-time workers depending on which state line they live on.

Published on August 2, 2026
Comments

Share the post

Share this link via

Or copy link

Close-up of a human hand holding tiny, miniature US dollar bills against a gray background.
Source: mohd izzuan / Getty

Minimum Wage For Every U.S. State (Highest to Lowest)

Minimum wage laws vary dramatically depending on where you live and work, and the gap between the highest and lowest states is significant. While the federal minimum wage has remained frozen at $7.25 per hour since 2009, more than 30 states have opted to set their own, higher rates to better match local costs of living.

California, Connecticut, and Washington currently lead the way with the highest minimum wages in the country, while 18 states — including Indiana — still default to the federal minimum.

The differences can mean thousands of dollars a year in take-home pay for full-time workers depending on which state line they live on.

Take a look below at the current 2026 minimum wage for all 50 states, ranked from highest to lowest.

RELATED | Nicknames For Each Major City In The United States

Source: WageByState.com, updated 2026

1.California — $17.00/hr (Being raised to $17.40 in 2027)
2. Connecticut — $16.35/hr
3. Washington — $16.28/hr
4. New York — $16.00/hr
5. New Jersey — $15.49/hr

6. Illinois — $15.00/hr
7. Maryland — $15.00/hr
8. Massachusetts — $15.00/hr
9. Oregon — $14.70/hr
10. Colorado — $14.42/hr


11. Arizona — $14.35/hr
12. Maine — $14.15/hr
13. Hawaii — $14.00/hr
14. Rhode Island — $14.00/hr
15. Vermont — $13.67/hr

16. Delaware — $13.25/hr
17. Florida — $13.00/hr
18. Missouri — $12.30/hr
19. Nebraska — $12.00/hr
20. Nevada — $12.00/hr

21. New Mexico — $12.00/hr
22. Virginia — $12.00/hr
23. Alaska — $11.73/hr
24. South Dakota — $11.20/hr
25. Arkansas — $11.00/hr

26. Minnesota — $10.85/hr
27. Ohio — $10.45/hr
28. Michigan — $10.33/hr
29. Montana — $10.30/hr
30. West Virginia — $8.75/hr

(Federal minimum — $7.25/hr)
31. Alabama
32. Georgia
33. Idaho
34. Indiana
35. Iowa

(Federal minimum — $7.25/hr)
36. Kansas
37. Kentucky
38. Louisiana
39. Mississippi
40. New Hampshire

(Federal minimum — $7.25/hr)
41. North Carolina
42. North Dakota
43. Oklahoma
44. Pennsylvania
45. South Carolina

(Federal minimum — $7.25/hr)
46. Tennessee
47. Texas
48. Utah
49. Wisconsin
50. Wyoming

Source: WageByState.com, updated 2026

Minimum Wage For Every U.S. State (Highest to Lowest) was originally published on wibc.com

More from 97.9 The Beat

You May Also Like

2025 Beloved Benefit

Rickey Smiley Says Argentina Fans Racially Abused His Son

Hip-Hop Wired
hc052225 marijuana real estate ban

Explaining The Texas Ban Of Hemp-Derived THC Products

Hip-Hop Wired
Young man enjoying music walking in city with coffee

Hip-Hop Wired Presents: CRT FRSH (Certified Fresh) Playlist 7.31.26

Hip-Hop Wired
Joe Budden & Charlamagne Tha God Land Among The Highest-Paid Podcasters

Joe Budden & Charlamagne Tha God Land Among The Highest-Paid Podcasters

Hip-Hop Wired

One Music Festival logo with text "ONE Music Fest" and list of performers including DJ Richley, Cedric the Entertainer, Seth Avett, Erica Campbell, and Pastor Mike Jr.

Trending
Celebrity  |  Lauryn Bass

Throw Away The Key! Ex Deputy Sean Grayson Denied Medical Release As Sonya Massey’s Family Vows To Keep Demanding Justice

Comments
21 Items
Celebrity  |  Alex Ford

Shawty Swing Our Wayyy! A Gallery Of Friendly Neighborhood Spider-Baes Who Slayed ‘Spider-Man: Brand New Day’ Premiere Weekend

Comments
90s movies
39 Items
Movies  |  T.E. Thomas

Black Cinema Gold: 90s – 2000s Films That Shaped The Culture

Comments
A smiling woman in a red jacket stands in front of a billboard that reads "RENT'S DUE WE GOT YOU" and promotes a law firm and radio station.
Contests  |  emartinezione

Rent’s Due, We Got You

Comments
Celebrity  |  lexdirects

Tyler Lepley Enters The Alleged Cheating Chat As Dirty Dog Drama Surfaces Days After His Miracle Matrimony, Fuels Open Relationship Speculation

Comments

97.9 The Beat

Quick Links

Legal

Listen Live
Close