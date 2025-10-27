Listen Live
Monsters And Movies Trunk-or-Treat Recap

Published on October 27, 2025

Monsters & Movies Trunk-or-Treat was a fun, family-friendly event held outside Cinemark, sponsored by Metro by T-Mobile. Families enjoyed a festive afternoon filled with decorated trunks, candy, and plenty of smiles. After the trunk-or-treat, kids were treated to a free movie and popcorn courtesy of Cinemark  the perfect way to celebrate halloween.

TRENDING: Things To Do In Dallas Halloween Edition

TRENDING: Top 5 Neighborhoods To Go Trick Or Treating In Dallas

 

Monsters And Movies Trunk-or-Treat Recap was originally published on majic945.com

