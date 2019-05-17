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Cardi B & Drake Lead The BET Awards Nominations

The 2019 BET Awards will air live on Sunday, June 23rd from the Microsoft Theater on Los Angeles, California.

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BET Hip Hop Awards 2018

Source: John Parra / Getty

The nominations for the 19th annual BET awards were announced on Friday morning with Cardi B leading the pack with seven including Album of the Year for “Invasion of Privacy.” Drake received five nominations while Beyonce, Travis Scott and J. Cole are all tied with 4 nominations.

The 2019 BET Awards will air live on Sunday, June 23rd from the Microsoft Theater on Los Angeles, California. See the nominations below.

 

Best Female R&B/Pop Artist

BEYONCÉ

ELLA MAI

H.E.R.

SOLANGE

SZA

TEYANA TAYLOR

 

Best Male R&B/Pop Artist

ANDERSON .PAAK

BRUNO MARS

CHILDISH GAMBINO

CHRIS BROWN

JOHN LEGEND

KHALID

 

Best Group

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

LIL BABY & GUNNA

MIGOS

THE CARTERS

 

Best Collaboration

21 SAVAGE FT. J. COLE  “A LOT”

CARDI B & BRUNO MARS “PLEASE ME”

CARDI B FT. BAD BUNNY & J BALVIN ” I LIKE IT”

H.E.R. FT. BRYSON TILLER “COULD’VE BEEN”

TRAVIS SCOTT FT. DRAKE “SICKO MODE”

TYGA FT. OFFSET “TASTE”

 

Best Male Hip Hop Artist

21 SAVAGE

DRAKE

J. COLE

MEEK MILL

NIPSEY HUSSLE

TRAVIS SCOTT

 

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

KASH DOLL

LIZZO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

REMY MA

 

Video of the Year

21 SAVAGE  “A LOT FT. J. COLE”

CARDI B  “MONEY”

CARDI B & BRUNO MARS  “PLEASE ME”

CHILDISH GAMBINO “THIS IS AMERICA”

DRAKE “NICE FOR WHAT”

THE CARTERS  “APES**T”

 

Video Director of the Year

BENNY BOOM

COLIN TILLEY

DAVE MEYERS

HYPE WILLIAMS

KARENA EVANS

 

Best New Artist

BLUEFACE

CITY GIRLS

JUICE WRLD

LIL BABY

QUEEN NAIJA

 

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

ERICA CAMPBELL FT. WARRYN CAMPBELL “ALL OF MY LIFE”

FRED HAMMOND  “TELL ME WHERE IT HURTS”

KIRK FRANKLIN ” LOVE THEORY”

SNOOP DOGG FT. RANCE ALLEN “BLESSING ME AGAIN”

TORI KELLY FT. KIRK FRANKLIN “NEVER ALONE

 

Best International Act

AKA (SOUTH AFRICA)

AYA NAKAMURA (FRANCE)

BURNA BOY (NIGERIA)

DAVE (UK)

DOSSEH (FRANCE)

GIGGS (UK)

MR. EAZI (NIGERIA)

Best New International Act – (Fan Voted Category)

HEADIE ONE (UK)

JOKAIR (FRANCE)

NESLY (FRANCE)

OCTAVIAN (UK)

SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)

TENI (NIGERIA)

 

Best Actress

ISSA RAE

REGINA HALL

REGINA KING

TARAJI P. HENSON

TIFFANY HADDISH

VIOLA DAVIS

 

Best Actor

ANTHONY ANDERSON

CHADWICK BOSEMAN

DENZEL WASHINGTON

MAHERSHALA ALI

MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

YoungStars Award

CALEB MCLAUGHLIN

LYRIC ROSS

MARSAI MARTIN

MICHAEL RAINEY JR.

MILES BROWN

Best Movie

BLACKKKLANSMAN

CREED 2

IF BEALE STREET COULD TALK

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

THE HATE U GIVE

 

Sportswoman of the Year

ALLYSON FELIX

CANDACE PARKER

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SIMONE BILES

 

Sportsman of the Year

KEVIN DURANT

LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

STEPHEN CURRY

TIGER WOODS

 

Album of the Year

ASTROWORLD – TRAVIS SCOTT

CHAMPIONSHIPS – MEEK MILL

ELLA MAI – ELLA MAI

EVERYTHING IS LOVE – THE CARTERS

INVASION OF PRIVACY – CARDI B

 

2019 Coca-Cola Viewers’ Choice Award

CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN – I LIKE IT

CHILDISH GAMBINO –  THIS IS AMERICA

DRAKE –  IN MY FEELINGS

ELLA MAI – TRIP

J. COLE  –  MIDDLE CHILD

TRAVIS SCOTT FT. DRAKE – SICKO MODE

 

BET Her Award

ALICIA KEYS – RAISE A MAN

CIARA –  LEVEL UP

H.E.R. – HARD PLACE

JANELLE MONÁE – PYNK

QUEEN NAIJA – MAMA’S HAND

TEYANA TAYLOR – ROSE IN HARLEM

Cardi B & Drake Lead The BET Awards Nominations was originally published on kysdc.com

Also On 97.9 The Beat:
49 Famous People From Dallas-Ft. Worth (PHOTOS)
BET's Social Awards 2018 - Show
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