Thieves Steal $500K From Young Dolph’s G-Wagon

Rapper Young Dolph is having a very bad day.

TMZ is reporting that the Memphis rapper is out of $500,000 after thieves broke into his Mercedes-Benz G-Class Wagon. The robbery happened while Dolph was eating at a Cracker Barrel in Fairburn, GA. The suspects reportedly left with:

Richard Mille watch worth a whopping $230k

Patek Philippe watch worth $85k

2 diamond chains worth $84k

2 Cartier sunglasses worth $24,700

Apple MacBook, iPad, AirPods worth $3,700

Pirelli backpack worth $300

Louis Vuitton wallet worth $700

$2k in cash (all $100 bills)

A Gun

Close Thank you for subscribing! Please be sure to open and click your first newsletter so we can confirm your subscription.

Surveillance cameras showed a silver vehicle pulling up to Dolph’s car, someone smashing the windows, making off with the merch and speeding off. Cops are currently investigating.

Source | TMZ

Also Watch: Did Young Dolph Sell Us A Dream? [Little Bacon Bear Exclusive]

Also Read: Young Dolph Turns Down $22 Million Recording Contract via Social Media

The Latest Music, Celebrities and Interviews Follow @939wkys

Inside The Roc Nation Brunch [Photos] 113 photos Launch gallery Inside The Roc Nation Brunch [Photos] 1. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 1 of 113 2. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 2 of 113 3. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 3 of 113 4. 2019 Roc Nation THE BRUNCH – Arrivals Source:Getty 4 of 113 5. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 5 of 113 6. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 6 of 113 7. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 7 of 113 8. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 8 of 113 9. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 9 of 113 10. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 10 of 113 11. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 11 of 113 12. 2019 Roc Nation THE BRUNCH – Arrivals Source:Getty 12 of 113 13. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 13 of 113 14. 2019 Roc Nation THE BRUNCH – Arrivals Source:Getty 14 of 113 15. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 15 of 113 16. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 16 of 113 17. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 17 of 113 18. 2019 Roc Nation THE BRUNCH – Arrivals Source:Getty 18 of 113 19. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 19 of 113 20. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 20 of 113 21. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 21 of 113 22. 2019 Roc Nation THE BRUNCH – Arrivals Source:Getty 22 of 113 23. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 23 of 113 24. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 24 of 113 25. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 25 of 113 26. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 26 of 113 27. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 27 of 113 28. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 28 of 113 29. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 29 of 113 30. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 30 of 113 31. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 31 of 113 32. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 32 of 113 33. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 33 of 113 34. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 34 of 113 35. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 35 of 113 36. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 36 of 113 37. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 37 of 113 38. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 38 of 113 39. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Arrivals Source:Getty 39 of 113 40. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 40 of 113 41. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 41 of 113 42. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 42 of 113 43. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 43 of 113 44. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 44 of 113 45. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 45 of 113 46. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 46 of 113 47. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 47 of 113 48. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 48 of 113 49. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 49 of 113 50. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 50 of 113 51. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 51 of 113 52. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 52 of 113 53. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 53 of 113 54. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 54 of 113 55. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 55 of 113 56. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 56 of 113 57. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 57 of 113 58. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 58 of 113 59. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 59 of 113 60. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 60 of 113 61. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 61 of 113 62. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 62 of 113 63. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 63 of 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 64 of 113 65. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 65 of 113 66. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 66 of 113 67. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 67 of 113 68. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 68 of 113 69. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 69 of 113 70. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 70 of 113 71. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 71 of 113 72. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 72 of 113 73. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 73 of 113 74. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 74 of 113 75. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 75 of 113 76. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 76 of 113 77. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 77 of 113 78. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 78 of 113 79. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 79 of 113 80. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 80 of 113 81. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 81 of 113 82. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 82 of 113 83. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 83 of 113 84. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 84 of 113 85. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 85 of 113 86. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 86 of 113 87. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 87 of 113 88. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 88 of 113 89. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 89 of 113 90. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 90 of 113 91. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 91 of 113 92. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 92 of 113 93. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 93 of 113 94. 2019 Roc Nation THE BRUNCH – Arrivals Source:Getty 94 of 113 95. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 95 of 113 96. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 96 of 113 97. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 97 of 113 98. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 98 of 113 99. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 99 of 113 100. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 100 of 113 101. 2019 Roc Nation THE BRUNCH -- Arrivals Source:Getty 101 of 113 102. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 102 of 113 103. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 103 of 113 104. 2019 Roc Nation THE BRUNCH -- Arrivals Source:Getty 104 of 113 105. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 105 of 113 106. 2019 Roc Nation THE BRUNCH -- Arrivals Source:Getty 106 of 113 107. 2019 Roc Nation THE BRUNCH -- Arrivals Source:Getty 107 of 113 108. 2019 Roc Nation THE BRUNCH -- Arrivals Source:Getty 108 of 113 109. 2019 Roc Nation THE BRUNCH -- Arrivals Source:Getty 109 of 113 110. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 110 of 113 111. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 111 of 113 112. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 112 of 113 113. 2019 Roc Nation THE BRUNCH - Inside Source:Getty 113 of 113 Skip ad Continue reading Inside The Roc Nation Brunch [Photos] Inside The Roc Nation Brunch [Photos]

Thieves Steal $500K From Young Dolph’s G-Wagon was originally published on kysdc.com